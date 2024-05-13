Евгений Шулепов подтвердил проводимые у него обыски

Депутат Законодательного собрания области Евгений Шулепов подтвердил проведение у него обысков. По его словам, ему в настоящее время вменяют статьи за взятку и превышение должностных полномочий.

«Первое. С 2008 по 2016 годы якобы превысил должностные полномочия, не вовремя признавая ветхие и аварийные дома непригодными для проживания. Второе. В 2015 году якобы получил взятку в размере 450 тысяч рублей от ЗАО «Стройтрансервис» за то, чтобы именно их контора установила во дворе жилого многоквартирного дома детскую площадку», - написал Шулепов на своей странице в соцсетях.

По словам Шулепова, оба повода нелепы, а дело депутат считает сфабрикованным. Он также уверен, что таким образом убирают конкурентов с политического поля.