Telegram-каналы сообщают о задержании Евгения Шулепова

[ Общество ]

Сразу несколько вологодских telegram-каналов сообщают, что сегодня утром задержан экс-глава Вологды, экс-депутат Госдумы и действующий депутат Законодательного собрания области Евгений Шулепов.

В частности, тг-канал «Вологодской канвой» сообщает, что Шулепов задержан по подозрению в получении взятки.

Тг-канал «ПривидеЛОСЯ» сообщает, что в кабинете Шулепова работали оперативники управления по экономической безопасности регионального УМВД. Также сообщается, что всплыла какая-то старая взятка. Других подробностей пока не приводится.

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Telegram-каналы сообщают о задержании Евгения Шулепова
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