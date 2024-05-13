Новую спортшколу по футболу открыли в Череповце

Спортивную школу по футболу открыли на базе стадиона «Металлург». В ней будут преподавать 16 тренеров, а заниматься смогут 800 детей в возрасте от 7 до 18 лет, сообщает портал cherinfo.

Тренировки проходят на стадионе «Металлург», на футбольном поле на улице Ленинградской, 14, на базе физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сталеваров, 45а и на поле футбольного центра на улице Андреевской, 3.

12 мая на стадионе «Металлург» состоялся первый тур Юношеской футбольной лиги. Прошли три игры, в которых три команды разных возрастов череповецкой спортшколы по футболу сразились с командой «Электрон» из Великого Новгорода.

Старт новому сезону и открытию спортшколы дал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Нужно развивать массовый спорт и выращивать новые звездочки для большого спорта. Наша задача – поддерживать футбол и открывать новые футбольные школы, чтобы больше детей приходило в спорт. Я договорился с президентом профессионального футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером об открытии в Вологодской области школы ЦСКА», –сообщил Георгий Филимонов.

В Череповце футболом занимаются порядка пяти тысяч человек, в Вологодской области — свыше 16 тысяч. Георгий Филимонов отметил, открытие спортшколы профессионального футбольного клуба позволит воспитывать чемпионов, будущих членов сборной России.