Дорогу в Ферапонтово отремонтируют в этом году

В этом году отремонтируют южный и северный подъезд к селу Ферапонтово, где находится Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщила пресс-служба администрации Кирилловского округа.

«В святыне сохранились фрески древнерусского иконописца Дионисия. Ансамбль монастыря внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе работ специалисты приведут к нормативам порядка 2,4 км южного и 1,6 км северного подъездов к населенному пункту, обустроят тротуары, нанесут разметку и смонтируют знаки», - рассказали в пресс-служба муниципалитета.

Решение об обновлении дороги было принято с учетом обращений жителей округа при формировании Народной программы партии «Единая Россия» и обращений в областной ЦУР, благодаря поддержке Губернатора области.