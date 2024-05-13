В Вологодском округе за выходные погибли в огне два человека

Первый пожар произошел 9 мая в деревне Чернецкое Вологодского округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. В районе двух часов ночи пожарной службе поступило сообщение о возгорании в частном доме. На место выехали 13 человек и 4 единицы техники. Потушить огонь удалось на площади 35 квадратных метров.

В комнате, где начался пожар, обнаружили тело 56-летнего мужчины, который являлся братом собственника дома. Специалисты допускают две возможные причины пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём со стороны погибшего.

Второе возгорание случилось 12 мая в СНТ «Колос» Вологодского округа. Около двух часов ночи загорелся дачный дом. На место выехали 13 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 24 квадратных метров.

В результате пожара погиб 40-летний мужчина – муж дочери собственника. Причиной возгорания специалисты считают неисправность электрооборудования.