Фотоловушки установят рядом со свалкой на Галактической в Вологде

На несанкционированную свалку на улице Галактической в областном центре постоянно поступает большое количество жалоб. Служба городского хозяйства вывозит тонны мусора, но мусор продолжают сваливать. Об это рассказывает исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев в своих соцсетях.

«В данный момент решено выявить все точки несанкционированных свалок – это явление как правило сезонное, с дач вывозят ненужный хлам – и весной размещать там контейнеры для крупногабаритного мусора», - сообщил Андрей Накрошаев.

Одним из методов борьбы с несанкционированными свалками станет установка фотоловушек. Жителей города, которые избавляются от мусора ненадлежащим способом, будут привлекать к ответственности.