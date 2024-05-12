Фотоловушки установят рядом со свалкой на Галактической в Вологде

[ Общество ]

На несанкционированную свалку на улице Галактической в областном центре постоянно поступает большое количество жалоб. Служба городского хозяйства вывозит тонны мусора, но мусор продолжают сваливать. Об это рассказывает исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев в своих соцсетях.

«В данный момент решено выявить все точки несанкционированных свалок – это явление как правило сезонное, с дач вывозят ненужный хлам – и весной размещать там контейнеры для крупногабаритного мусора», - сообщил Андрей Накрошаев.

Одним из методов борьбы с несанкционированными свалками станет установка фотоловушек. Жителей города, которые избавляются от мусора ненадлежащим способом, будут привлекать к ответственности.

Теги:
свалка фотоловушка мусор
Фото: Андрей Накрошаев
 

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