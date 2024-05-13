Череповчанин выиграл в лотерею 2 млн рублей

Житель Череповца Денис Яблочников выиграл в «Жилищную лотерею» 2 млн рублей. По словам мужчины, билет он купил спонтанно в магазине «Бристоль», а о выигрыше узнал из СМС-оповещения.

«Сначала я предположил, что выиграл тысяч сто, и очень этому обрадовался. Вместе с семьей проверили итоги тиража в интернете, а потом еще и передачу в записи посмотрели. Узнав реальную сумму выигрыша, мы ликовали и поздравляли друг друга. Я уверен, что удача — это дело случая. Поэтому считаю, что любому участнику она может улыбнуться даже в самый неожиданный момент», - рассказал Денис.

Сообщается, что приз победитель получил в денежном эквиваленте. На момент оформления выигрыша он еще не решил, как распорядится средствами.