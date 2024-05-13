Вологодские поисковики потеряли коня

Поисковики вологодского поискового отряда Юк-Спас сообщают о пропаже поискового коня по кличке Къара-Алтын, который убежал с фермы поселка Кипелово еще 10 мая.

«Впервые такой необычный поиск, сложно предугадать поведение животного, но мы старались применить все способы. Сформировали 3 конных экипажа и один пеший для отработки заходов в лес по следам, была группа на вездеходах, которая объезжала просеки, где встречались следы коня, так же работали с извещателем и подавали звуки кобылы в надежде, что конь выйдет на зов. Ну и отработали порядка 4 кВ км с воздуха с применением БПЛА с тепловизором, а также навесным извещателем с записью, один из объектов нам удалось распознать при помощи тепловизора, но это оказался лось», - сообщается на странице отряда в соцсетях.