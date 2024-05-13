Вологодские синоптики сообщили о долгожданном потеплении

Вологодские синоптики обещают долгожданное потепление. Изменение погоды ожидается в среду, когда холодный северный ветер сменится более теплым южным и юго-западным, что приведет к заметному повышению дневной температуры до +13 - +18 градусов.

«В четверг ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В ночные часы 4-9 тепла, днем до +20 градусов. В пятницу ветер вновь сменится на северо-западное направление, станет прохладнее, ночью до +8 градусов, днем от +12 до +17 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.