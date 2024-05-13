Вологодское «Динамо» не смогло поразить ворота раменского «Леон Сатурн» в 6-м туре чемпионата второй футбольной лиги дивизиона «Б».

Команды разошлись миром, сыграв 0:0. Для подопечных Рудольфа Чесалова эта ничья стала уже третьей в сезоне. Сейчас вологжане с 9-ю очками занимают 9 место турнирной таблицы в группе 2.

Специальным гостем матча стал экс-тренер сборной России по футболу Александр Бородюк, выступающий за вологодское «Динамо» в качестве игрока в 1980 - 1981 гг.

Александр Генрихович отметил, что футбол получился хороший.

«Я зашёл в раздевалку и ребятам сказал, «прощается многое, но не прощается равнодушие». В сегодняшнем матче я не увидел ребят, равнодушных к футболу. Это очень приятное, скажем так, для футболистов понимание, что они пытались сегодня сыграть для болельщиков», - сказал Бородюк в интервью пресс-службе вологодского клуба.

В следующем туре вологодские динамовцы сыграют против одного из лидеров чемпионата, столичного «Динамо 2». Матч пройдёт в Москве 18 мая.