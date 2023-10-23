Мошенники украли учетную запись от дорогостоящего телефона у школьницы из Бабаево

15-летняя жительница Бабаевского района стала жертвой мошенников. Она сообщила неизвестным код доступа к учетной записи дорогостоящего телефона, теперь устройство заблокировано. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

В полицию обратился отец девушки – 41-летний местный житель. Впоследствии правоохранители выяснили, что школьница хотела установить приложение, которое не поддерживается ее телефоном. В интернете она нашла информацию, как обойти ограничения, и связалась в чате с неизвестной, которая пообещала помочь. Собеседница отправила несколько отзывов «довольных клиентов», чтобы исключить сомнения.

В ходе переписки девушка сообщила пароль от учетной записи, после чего на телефоне сменились данные пользователя. Неизвестная удаленно завладела чужим телефоном и попросила 20 тысяч рублей за возвращение доступа, а позже и вовсе заблокировала устройство.

Сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение.