Русский Витязь Александр Поветкин встретится с вологодской молодежью

[ Общество ]

13 мая в Вологду приедет «Русский Витязь» Александр Поветкин – российский боксер, чемпион Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта России. Об этом сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своих соцсетях.

«Мы последовательно выступаем за сильное, здоровое и спортивное поколение. Личный пример подают лучшие спортсмены и воины Русской земли. Поэтому рад сообщить, что мой дорогой Брат, легендарный «Русский Витязь» Александр Поветкин встретится с вологодской молодёжью послезавтра, 13 мая», - рассказал Георгий Филимонов.

Встреча пройдет в формате диалога на равных «Чемпионами не рождаются, ими становятся». Начало в 14:00 в Региональном патриотическом центре по адресу: проспект Победы, 71.

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Фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области
 

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