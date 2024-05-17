В Белозерске произошла авария на очистных сооружениях

Глава Белозерского округа Денис Соловьев в своих соцсетях сообщил, что на очистных сооружениях города ведутся восстановительные работы.

«Аварийные работы на очистных сооружениях Водоканала продолжаются. Вода в систему водоснабжения подаётся, но она НЕ ПРИГОДНА для употребления в пищу. В настоящий момент работаем с магазинами, чтобы обеспечить наличие бутилированной воды в магазинах», - рассказал Денис Соловьев.

Авария на очистных сооружениях произошла 10 мая. Из-за большого шторма на Белом озере забило фильтры водозабора, находящиеся в озере. Вопросом сразу же занялся водоканал. Специалисты провели расчистку фильтров, забитых песком. Также в городе организовали подвоз питьевой воды.

По состоянию на 12 мая, вода, подаваемая в дома, все еще низкого качества, из-за недостаточной очистки. Жителей города просят не использовать воду в пищевых целях.

Сегодня утром Денис Соловьев в своих соцсетях сообщил, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям округа приняли решение о введении повышенного режима готовности. Все службы города работают, также прорабатывается вопрос о подвозе воды в магазины Белозерска.

Кроме того, ситуация находится на контроле у врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, о чем он сообщил в своих соцсетях.