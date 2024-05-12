Божественная литургия состоится сегодня в Вологде

Икона Казанской Божией матери была доставлена накануне в Софийский собор Вологды. У вологжан появилась возможность преклониться перед чудотворной иконой, символизирующей освобождение и величие русского народа, источник его силы и стремление к победам.

«Этот образ является знаменем всероссийской молитвы о победе. Мы молимся за наших воинов, которые защищают интересы нашей страны, отстаивают русский этнос на передовой, отстаивают наше будущее. Всем вологжанам необходимо объединиться, чтобы в едином молитвенном порыве предстать перед Божией Матерью с молитвой о наших защитниках, чтобы укрепить их дух, чтобы защитить нашу страну», – сказал руководитель информационного-аналитического отдела Вологодской епархии иерей Сергий Зяблицкий.

Накануне на Кремлёвской площади прошёл Крестный ход и молебен с участием Вологодского казачества, сотрудников правоохранительных органов, курсантов ВИПЭ ФСИН России, членов Вологодского отделения Юнармии.

«Эта икона всегда была с нашими доблестными воинами, которые подавляли всякую смуту, побеждали супостатов. Икона оберегала нас и в годы Великой отечественной войны. Давайте будем молиться, чтобы нашему главнокомандующему были даны сила и мудрость, чтобы наши воины были здоровы и одержали победу», – отметил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Сылка.

«Все мы ждём победы. Эта икона символизирует именно её. Это икона освобождения, надежды, победы. Символично, что она не единожды защищала Москву, теперь она защитит всю страну и принесёт нам долгожданную победу. Для нас большая честь и радость увидеть Чудотворную Казанскую икону Божией Матери вживую. Это настоящий праздник», – отметил старший референт Мэра Вологды Сергей Голубев.

Сегодня с 9:00 до 11:30 состоятся Божественная литургия и Крестный ход вокруг Софийского собора. С 12 часов будут ежечасные молебны с акафистом. В 17:50 будет совершён заключительный молебен. В 18:05 в сопровождении сотрудников ГИБДД автомобиль с иконой отправится вокруг Вологды, - рассказали в пресс-службе городской администрации.