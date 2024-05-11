В Вологде официально открылся мотосезон

Вчера в Вологде более 400 мотоциклистов открыли мотосезон. В рамках официального открытия также прошли соревнования, а победителей наградил и. о. мэра города Вологды Андрей Накрошаев.

В 15:00 участники мотопробега собрались у торгового центра, чтобы вместе с исполняющим обязанности мэра официально открыть мотосезон. Байкеры проехались колонной по улицам города и закончили маршрут на территории старого аэропорта, где Андрей Накрошаев наградил победителей соревнований.

«Это долгожданное событие для нашего города. С каждым годом мотолюбителей становится все больше. Сегодня приехало в Вологду более 400 мотоциклистов. Я желаю в этом сезоне всем получить ярких впечатлений от путешествий, удачи и самое главное безопасной езды!», – отметил исполняющий обязанности мэра.

С 11 утра на площадке старого аэропорта города Вологды проходили соревнования среди любителей мототехники. В дисциплине «Эндуро Спорт» победил Денис Левичев, в «Эндуро Лайт» – Алексей Малинин. В «Джимхана Спорт» первое место забрал Марк Вострухин, а в «Джимхана Лайт» победителем стал самый юный участник мотосоревнований Алексей Рухлов.

После церемонии награждения участников ждал концерт первого в России официального трибьюта AC/DC.