В Вологде официально открылся мотосезон

Вчера в Вологде более 400 мотоциклистов открыли мотосезон. В рамках официального открытия также прошли соревнования, а победителей наградил и. о. мэра города Вологды Андрей Накрошаев.
В 15:00 участники мотопробега собрались у торгового центра, чтобы вместе с исполняющим обязанности мэра официально открыть мотосезон. Байкеры проехались колонной по улицам города и закончили маршрут на территории старого аэропорта, где Андрей Накрошаев наградил победителей соревнований.
«Это долгожданное событие для нашего города. С каждым годом мотолюбителей становится все больше. Сегодня приехало в Вологду более 400 мотоциклистов. Я желаю в этом сезоне всем получить ярких впечатлений от путешествий, удачи и самое главное безопасной езды!», – отметил исполняющий обязанности мэра.
С 11 утра на площадке старого аэропорта города Вологды проходили соревнования среди любителей мототехники.
После церемонии награждения участников ждал концерт первого в России официального трибьюта AC/DC.