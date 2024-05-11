Череповчанин выплатит штраф за уклонение от службы в армии

[ Общество ]

Череповецкий городской суд признал виновным мужчину, который три года уклонялся от службы в армии. Подсудимый неоднократно получал повестки, однако в назначенное время умышленно не являлся. При этом он не предоставлял документы, которые могли бы обеспечить отсрочку или освобождение от призыва.

В отношении него возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

На суде мужчина полностью признал вину и согласился с предъявленными обвинениями. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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