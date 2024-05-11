Две пары из Вологодской области поженятся на Международной выставке-форуме «Россия»

С 12 по 19 мая в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоится Всероссийский свадебный фестиваль, в котором примут участие две пары из Вологодской области.

«12 мая, в первый день Всероссийского свадебного фестиваля пройдет единовременная регистрация брака более 150 пар со всей страны. Среди них будет пара из Вологодской области в традиционных народных костюмах. 18 мая пройдёт церемонии бракосочетания еще одной пары с Вологодчины. Всего на фестивале соединят сердца более 200 пар», – рассказала руководитель Департамента информационной политики Правительства Вологодской области Валерия Решетникова.

12 мая на фестивале зарегистрируют брак Аллен Бойков и Наталья Рогачева из Вологды. Аллен работает старшим инструктором парашютно-десантной подготовки АНО «Вологодский РАУЦ ДОСААФ России». Наталья – специалист-эксперт ООО «Межрегионального экспертного центра». Познакомились будущие молодожены в 2013 году, когда Наталья пришла на занятия в аэроклуб, где Аллен обучал укладке парашютов.

На Всероссийском свадебном фестивале молодоженов ждет насыщенная программа. В первый день состоится свадебное шествие, в котором примут участие будущие супруги, приглашенные артисты и музыкальные коллективы.

Помимо этого, парам передадут огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен в рамках торжественной церемонии старта Года семьи. Свой первый танец пары исполнят под песню Юлианны Карауловой, а позднее выступят Ирина Дубцова и Полина Гагарина.

Каждый день Всероссийского свадебного фестиваля, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру.

Всю неделю на площадках выставки будут проводиться театрализованные шествия, мастер-классы, концерты и представления. Завершится фестиваль свадебным флешмобом, в котором примут участие молодожены.