Икона Казанской Божией Матери прибывает сегодня в Вологду. Святыня будет находиться в областном центре до 12 мая.

«Сегодня вечером икону Казанской Божией Матери привезут в Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь. Перед ней совершат молебен с акафистом о даровании победы российскому воинству. Монастырь будет открыт всю ночь. Все желающие смогут прийти и поклониться святыне», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В субботу икону перевезут в Софийский кафедральный собор, где управляющие Вологодской, Череповецкой и Великоустюжской епархий, а также вологодское духовенство совершат Крестный ход и общегородской молебен о даровании Победы.

Встретят икону также представители Вологодского казачества, сотрудники правоохранительных органов, курсанты ВИПЭ ФСИН России и члены Вологодского отделения Юнармии. Святыню пронесут перед строем и окропят воинов святой водой.

Свободный доступ к иконе откроют 11 мая в 12:00. В 17:00 в Софийском кафедральном соборе состоится всенощное бдение.

12 мая в 9:00 пройдет божественная литургия, а в 18:00 – крестный ход вокруг Вологды, посвященный проводам иконы. Сопровождать процессию будут мотоциклисты вологодского мотоклуба, - уточнили в пресс-службе врио главы региона.

Во время пребывания иконы Казанской Божией Матери Софийский кафедральный собор будет открыт с 8:00 до 19:00.