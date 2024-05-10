Смертельное ДТП произошло сегодня в Шекснинском районе. По информации ГИБДД, авария случилась около 16.30 на 94-м километре трассы «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола».

Как стало известно, 75-летний водитель автомобиля Ниссан Террано, поворачивая с трассы налево, не уступил дорогу автомобилю Хендай Акцент, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погибла пассажирка Ниссана. Также травмированы 19-летний водитель Хендая и два пассажира этого же автомобиля - 20-летния молодой человек и 17-летняя девушка, у которой предварительно диагностирован перелом ноги.

Погибшую женщину из Ниссана удалось извлечь только сотрудникам МЧС.