Дмитрий Дюжев поздравил вологжан с Днем Победы

В Вологде накануне вечером завершился многочасовой марафон, посвященный Дню Победы. Гвоздем программы стал заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, который прочитал вологжанам стихи, а также исполнил несколько песен.

«Через что пришлось старшему поколению, нашим ветеранам пройти, что выдержать. Сегодня они нас радуют. Их мало, но тем ценнее, тем дороже стало для нас осознание, что мы пропустили, не успели поблагодарить каждого, кто подарил нам жизнь, подарил нам наш русский мир», – сказал Дмитрий Дюжев.

Актер исполнил легендарную песню «Журавли» на слова Марка Бернеса, прочитал стихотворение Сергея Каргашина «Я – русский! Спасибо, Господи!» и произведение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча!». Также Дмитрий Дюжев спел песню из мюзикла «Воины духа», - сообщает ИА «Вологда регион».

Финальным аккордом многочасового марафона в Вологде стало выступление академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ.

Перед его началом зрителей в концертном зале «Русский Дом» с Днем Победы поздравил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.