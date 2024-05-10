Обнародованы зарплаты директоров вологодских муниципальных предприятий

Стала известна заработная плата директоров муниципальных предприятий Вологды. Самым высокооплачиваемым оказался директор ПАТП №1 Евгений Вахрамеев, зарплата которого составила в среднем за 2023 год 209 тысяч 257 рублей, - сообщает портал GorodVo. Директор МКУ «Центр цифрового развития города Вологды» Юрий Митенев зарабатывал в среднем 205,9 тысяч рублей в месяц. Генеральный директор МУП «Вологдагорводоканал» Эдуард Ярославов – 199,3 тысячи рублей.

Зарплата директора МКУ «Градостроительный центр города Вологды» Ивана Ананьева составила 177 тысяч рублей, у руководителя МКУ «Служба городского хозяйства» Артёма Малышкина – около 170 тысяч рублей.

Директор МАУ «Центр социального питания» Яна Фадеенко зарабатывала 159 тысяч рублей, директор МАУ «Центр творчества» Ольга Вертугина – 145,8 тысяч рублей.

Руководитель МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды» Олег Пономарёв – 131,9 тысяч 934 рублей.

Директор МКУ «Вологодский городской МФЦ» Елена Новак – 128 тысяч рублей.

Директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова – 127,2 тысячи рублей.

Директор МАУ «Информационно-издательский центр «Вологда-Портал» Елена Земчихина – 125,9 тысячи рублей.

Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды» Елена Фёдорова – 124,9 тысячи рублей.

Директор муниципального автономного учреждения «Учсервис»Владимир Вахрушев – 122 тысячи рублей.

Директор МУП «Ритуал-спецслужба» Ольга Юзефова – 122 тысячи рублей.

Директор МКУ «Центр по работе с населением» Елена Громова – 120,5 тысяч рублей.

И.о. директора МКУ «Хозяйственная служба» Александр Подгорный – 112,7 тысяч рублей.

Директор МАУ «Универсальный спортивно-концертный комплекс «Вологда» Олег Киселёв – 108 тысяч рублей.

Директор муниципального казённого учреждения «Ритуал» Наталия Павлова – 98,9 тысяч рублей.

И.о. руководителя МАУ «Стадион «Динамо» Ольга Алферьева – 90,8 тысяч рублей.

Директор МУДОД «Детско-юношеский центр «Единство» Наталия Шадрина – 89,6 тысяч рублей.

Директор МБУ «Молодёжный центр «ГОР.СОМ 35» Яна Андреева – 88,4 тысяч рублей.

Директор МКУ «Муниципальный архив города Вологды» Ольга Бирюлина – 85,4 тысячи рублей.