В Законодательном собрании области открылась выставка портретов-героев СВО

Выставка портретов героев-участников СВО открылась в Законодательном Собрании. В экспозиции представлены 165 работ художника Натальи Черваневой из Тарногского округа. На них изображены лица участников специальной военной операции со всей России. Герои отдали свои жизни, отстаивая интересы нашего государства.

Содействие в организации выставки в стенах областного парламента оказал депутат ЗСО Александр Гордеев.

«Вглядываясь в глаза бойцов, мы видим их мужество, храбрость, силу духа. Все они в новых реалиях проявили героизм, защищая Отчизну. Работы направлены на патриотическое воспитание нашей молодежи, сохранение памяти о бойцах. Мы должны их знать, помнить, помогать семьям. Уверен, что наша совместная деятельность в этом направлении будет продолжена», - обратился к гостям выставки Андрей Луценко, председатель Законодательного собрания области.

Первый портрет Наталья Черванева написала два года назад. На нем изображен Алексей Чугунов, погибший при исполнении воинского долга. По словам автора, взять в руки карандаш побудил пронзительный взгляд молодого человека. С тех пор было выполнено множество работ. Сейчас к художнику обращаются родственники павших бойцов со всей страны, чтобы их дети, братья, мужья, отцы тоже были запечатлены в экспозиции. Денег за свою работу Наталья Черванева не требует, просит в первую очередь поддерживать тех, кто находится сейчас в зоне СВО.

«Я хочу, чтобы этих мальчишек как можно больше людей видели, думали о них, и о том, что происходит сейчас в стране и мире, помогали всеми силами. Желаю, чтобы ребята остались в нашей памяти ни на день, ни на месяц, ни на год, а на всю жизнь», - рассказывает о целях выставки Наталья Черванева.

Выставка будет работать в ЗСО на протяжении месяца.