Вологодская школьница стала победителем акции «Диктант Победы-2023»

Выпускница 11-го класса Вологодского многопрофильного лицея Анна Раздайбедина стала победителем акции «Диктант Победы-2023». Награждение победителей прошло накануне в Москве. Всего в числе победителей оказались 20 человек. Все они в качестве приза получили билеты на парад Победы, который пройдет сегодня на Красной площади. Также победителям вручили сертификаты и памятные подарки.

«Подавляющее большинство победителей – это молодые люди. Особенно хочу отметить тех, кто еще учится в школе – ваши знания на уровне преподавателей, которые также участвовали в диктанте Победы», - сказал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

В 2023 году «Диктант Победы» проходил 27 апреля во всех регионах России и 46 государствах за рубежом. Участие в нем приняли более 1,8 миллиона человек, из них 923 тысячи – очно.