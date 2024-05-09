Вологодская школьница стала победителем акции «Диктант Победы-2023»

[ Общество ]

Выпускница 11-го класса Вологодского многопрофильного лицея Анна Раздайбедина стала победителем акции «Диктант Победы-2023». Награждение победителей прошло накануне в Москве. Всего в числе победителей оказались 20 человек. Все они в качестве приза получили билеты на парад Победы, который пройдет сегодня на Красной площади. Также победителям вручили сертификаты и памятные подарки.

«Подавляющее большинство победителей – это молодые люди. Особенно хочу отметить тех, кто еще учится в школе – ваши знания на уровне преподавателей, которые также участвовали в диктанте Победы», - сказал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

В 2023 году «Диктант Победы» проходил 27 апреля во всех регионах России и 46 государствах за рубежом. Участие в нем приняли более 1,8 миллиона человек, из них 923 тысячи – очно.

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