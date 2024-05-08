Череповчанин стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по фехтованию

Череповецкий спортсмен Кирилл Смирнов стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по фехтованию.

С 5 по 8 мая 2024 года в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию памяти двукратного Олимпийского чемпиона Винокурова.

В Северной столице собрались юные фехтовальщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Ярославской, Ивановской области и других регионов нашей страны.

Вологодскую область представил фехтовальщик Центра боевых искусств Кирилл Смирнов.

Кирилл стал обладателем бронзовой медали, несмотря на жесткую конкуренцию - 69 спортсменов, - сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области.