Череповчанин стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по фехтованию

[ Спорт ]

Череповецкий спортсмен Кирилл Смирнов стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по фехтованию.
С 5 по 8 мая 2024 года в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию памяти двукратного Олимпийского чемпиона Винокурова.

В Северной столице собрались юные фехтовальщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Ярославской, Ивановской области и других регионов нашей страны.

Вологодскую область представил фехтовальщик Центра боевых искусств Кирилл Смирнов.

Кирилл стал обладателем бронзовой медали, несмотря на жесткую конкуренцию - 69 спортсменов, - сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области.

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