На Белозерском шоссе Вологды заложен «Сад памяти»

Вологда присоединилась ко Всероссийской акции «Сад памяти». Жители района Станкозавода и других микрорайонов города высадили вдоль Белозерского шоссе около сотни берез, закрепили и оградили их защитными каркасами.

«Наши земляки пришли с семьями, взяв с собой детей. Деревья сажали и учащиеся школы №31 и малыши – воспитанники детского сада №62. Радует, что у нас так много неравнодушных людей, которые готовы участвовать в делах на благо нашего города», - отметил участник акции, депутат Вологодской городской Думы Евгений Баландин.

Акция в этом году проходит в пятый раз во всех субъектах РФ и в зарубежных странах с 18 марта по 22 июня. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Внести свой вклад в сохранение памяти и создать живой памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны может любой желающий. Чтобы присоединиться к проекту, нужно зайти на официальный сайт акции «Сад памяти 2024» и выбрать на интерактивной карте проекта удобную локацию, дату и время.

Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды, Федерального агентства лесного хозяйства, а также Всероссийского общества охраны природы.