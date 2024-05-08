К вологодской школе №8 обустроят новую пешеходную дорожку

Новую пешеходную дорожку к школе №8 обустроят по проекту «Народный бюджет ТОС».

Инициативу жителей микрорайона поддержали городские власти и руководство школы. Встречу с представителями Центра по работе с населением, председателем ТОСа «Кировский» Татьяной Хачикян, МАУ «Учсервис» и директором школы Юлией Орсаг провел глава Вологды Юрий Сапожников.

На встрече обсудили план строительства пешеходной дорожки, планирование и доступность.

«Тротуар от пешеходного перехода к зданию школы со стороны улицы Чехова будет благоустроен этим летом. Договорились контролировать строительство объекта на всех этапах: от составления сметы, определения подрядчика и до полной готовности», - отметил Юрий Сапожников.

В 2024 году в рамках проекта будет реализовано 29 инициатив ТОСов: детские и спортивные площадки, общественные пространства, тротуары, уличное освещение, безопасный пешеходный переход. Впервые за время реализации проекта пройдёт замена детских игровых МАФ на территории прогулочных площадок детского сада.