В Соколе ветеранам предприятий дарят сертификаты на покупку лекарств

Ежегодно в преддверии Дня Победы волонтёры Сокольского ЦБК и Сокольского ДОК, чья история тесно связана с историей Великой Отечественной войны, поздравляют ветеранов предприятий.

В качестве подарков ветеранам вручают сертификаты для приобретения лекарственных препаратов и медтехники в аптеках города. Воспользоваться сертификатом можно в течение года. Благотворительная акция проходит в девятый год подряд - с 2016 года. В 2024 году в Соколе будет вручено 22 сертификата труженикам тыла и вдовам участников войны, которые ранее работали на предприятиях компании. Многие работники уходили на фронт, а те, кто оставались в тылу, производили продукцию для укрепления обороноспособности страны. Труженики тыла – и женщины, и подростки - внесли свой весомый вклад, работая на фабриках, заводах и госпиталях.

Сокольский ЦБК создан 1899 года – это одно из старейших российских предприятий лесной отрасли. В годы войны на производстве был налажен выпуск бумаги специальных сортов - светонепроницаемой бумаги, телеграфной ленты и курительной бумаги. В начале войны на комбинате был создан специальный цех по изготовлению корпусов мин.

Сокольский ДОК, который ведет свою историю с 1942 года, действовал в то время как предприятие «Строительство-123». В годы войны для фронта здесь производили лодки и весла для десантников, ящики под снаряды, в том числе и для знаменитых «Катюш», а также понтоны для переправ, ручки к саперным лопатам, сборные домики для походных электростанций, бань, узлов связи и командного состава.

В годы войны 26 тысяч сокольчан ушли на фронт, из них 3200 работников Сокольского ЦБК. 441 из них награждены боевыми орденами и медалями Советского Союза. Двум работникам – Вячеславу Заседателеву и Сергею Орешкову - присвоено звание Героя Советского Союза. 607 работников ЦБК отдали свои жизни на полях сражений, их имена высечены на гранитных плитах стелы в Рабочем парке города, где традиционно проходят митинги в честь Дня Победы.