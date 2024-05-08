70 тысяч рублей заплатили пенсионеры из Вашкинского района за снятие порчи

Пара пенсионеров проживает в деревне Давыдово Вашкинского района. В феврале прошлого года к ним зашла женщина-цыганка, чтобы узнать, где продают баранину. Пока мужчина ей объяснял, гостья увидела на нем «порчу», из-за которой постоянно болит спина. Естественно, недуг нужно было срочно снять.

С помощью полотенца, яйца, стакана воды и заговора женщина начала снимать порчу. В какой-то момент она раздавила яйцо, внутренности которого оказались черными. Женщина велела хозяину сжечь полотенце и яйцо, мужчина пошел выполнять указания в баню.

Пока его не было, цыганка убедила пенсионерку заплатить за обряд «красные и зеленые денежки». Женщина была уверена, что отдала 50 тысяч рублей, однако потом выяснилось, что супруги лишились 70 тысяч рублей.

Мужчина сообщил о случившемся в полицию. Личность преступницы установили. Ею оказалась 45-летняя жительница Харовска.

До судебного заседания женщина вернула 10 000 руб. Вину в совершении преступления признала. С учетом смягчающих обстоятельств Вашкинский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Также взыскал с нее в пользу потерпевшей компенсацию причиненного вреда в размере 60 000 руб.