Текущая неделя завершится в Вологодской области дальнейшим похолоданием

[ Общество ]

В ближайшие дни температуру в Вологодской области будет определять циклон, который накануне принес ухудшение погоды в Центральном округе.

В частности, завтра, 9 мая, циклон пройдет через восточные регионы области, что привет к значительному возрастанию осадков и усилению ветра.

«На территории Вологодской области повсеместно усилится ветер, местами порывы могут достигать 15-20 м/с. На западе и в центре обойдется без существенных осадков, тем временем восток региона окажется во власти непогоды. Ожидаются продолжительные осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура 9 мая составит от -1 до +4 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Благодаря такому характеру погоду, в ночь на пятницу в восточных районах сформируется временный снежный покров. Днем температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла.

В субботу через регион пройдут атмосферные фронты, которые принесут осадки в виде дожди и мокрого снега. По ночам столбики термометра будут опускаться до -5 градусов, днем не выше +7 градусов при холодном северо-западном ветре. Такая же погода сохранится в воскресенье.

«По предварительным данным, прохладная погода сохранится в начале следующей недели, однако прослеживается тенденция на постепенное потепление», - уточнили синоптики.

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