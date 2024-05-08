Двое вологжан устроили дебош в супермаркете, а потом обкидали камнями иномарку

Инцидент произошел около 18:40 в одном из супермаркетов на улице Беляева в областном центре. Сотрудники магазина рассказали, что вечером в торговый зал зашли двое пьяных молодых людей. Они вели себя неадекватно и вызывающе, ругались грубой нецензурной бранью. Охранник попросил их покинуть магазин. Выйдя на улицу, один из мужчин начал со злости кидаться камнями в припаркованный автомобиль «Опель». Он повредил стекла и пассажирскую дверь.

Прекратить действия молодых людей удалось сотрудникам Росгвардии. Нарушителей задержали, установили их личности и доставили в отдел полиции. Вологжане, 26 и 23 лет, ответят за хулиганские действия и неповиновение законным требованиям сотрудников Росгвардии. Кроме того, младшему из них придется взять ответственность и за умышленное повреждение чужого имущества.