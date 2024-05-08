Посмотреть парад Победы вологжане смогут благодаря современным технологиям

Для организации прямого включения парада Победы, который пройдет 9 мая на площади Революции Вологды, специалисты оператора проложили 300 метров линий связи и смонтировали необходимое оборудование.

«Ростелеком» выступит технологическим партнером трансляции праздничных мероприятий в Вологде в День Победы.

«Объединение людей — это основная цель специалистов в области связи. Благодаря современным телекоммуникационным технологиям «Ростелекома», в этот исторический день каждый вологжанин сможет наблюдать за парадом Победы и почтить память своих предков», - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Трансляция начнется 9 мая в 10:00. В это же время стартует торжественный марш войск Вологодского гарнизона, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Строем по площади Революции пройдут порядка 500 человек. Это 14 парадных расчетов, представляющих УМВД, МЧС, УФСИН, УФССП, воинские части, а также Череповецкий военный университет радиоэлектроники и Вологодский институт права и экономики.

Праздник продолжит концертный марафон. Перед вологжанами выступят хоровые коллективы и солисты города, оркестр народных инструментов «Перезвоны». Также состоится концерт «Дети за Победу» — совместный проект профессиональных артистов и воспитанников музыкальных школ Вологды. Завершающим событием станет концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ, который проведет заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

Изображение будет передаваться в сеть с видеокамер информационно-издательского центра «Вологда-портал». За происходящим можно будет смотреть с любого устройства на официальном сайте Администрации Вологды, сайте «Вологда.РФ», в группах «Вологда и вологжане», «Вологда.РФ» и на странице и. о. мэра Вологды Андрея Накрошаева.