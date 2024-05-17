Производственное здание загорелось сегодня утром в Вологде

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 8:46. Огнем охватило производственное здание на Северной, 27 в областном центре, сообщает ИА «Вологда регион» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали 13 единиц техники и 40 огнеборцев. В момент прибытия пожарных горела кровля. Пожар локализовали на площади 120 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать. Также пожарные выполнили проливку конструкций.

О пострадавших не сообщается. Причину пожара специалистам еще предстоит установить.