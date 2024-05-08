Вологжане увеличили банковские вклады на 52 млрд рублей

Вологжане за год увеличили банковские вклады на 52 млрд рублей. Как отметили в вологодском отделении Банка России, по состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов составила 267 млрд рублей. Это на 24% больше, чем было 1 апреля 2023 года. При этом вологжане традиционно предпочитают хранить деньги в рублях. Более 96% всех вкладов – в российской валюте.

В отделении банка России также рассказали, что в настоящее время средняя ставка по вкладам составляет 14,83%.