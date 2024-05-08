Правительство области объяснило появление Андрея Накрошаева в инвалидной коляске

В правительстве области объяснили появление Андрея Накрошаева, представителей органов городской и региональной властей в инвалидных колясках, а также с завязанными глазами в центре Вологды. Как выяснилось, в городе прошла акция солидарности с людьми с ограниченными возможностями «Мир один для всех».

«Мы совершенствуем работу, связанную с безбарьерной, доступной средой. Доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья должна быть не только на территории нашей областной столицы, но и на территории всей Вологодской области. Мы обязаны учитывать, чтобы все люди чувствовали себя нужными нашему обществу, участвовали в его жизни», - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов.

Участники акции прошли с завязанными глазами, а также проехали в инвалидных колясках от памятника Ленина до Каменного моста.

«Мы проводим такие акции, чтобы люди понимали, что мы едины, готовы сопереживать и поддерживать друг друга. По результату мы выявим проблемные точки в создании безбарьерной среды и вместе с органами власти их решим. Будем тиражировать акцию на федеральном уровне», - уточнила советник губернатора области, эксперт по инклюзии и доступной среде Анна Хрястунова.

В правительстве региона отметили, что в Вологодской области в настоящее время проживает более 88 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 5,5 тысяч - дети-инвалиды и каждый четвертый имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом.