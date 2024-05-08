Вологодским сельским хозяйством готовы заняться московские компании

Московские компании готовы заняться развитием в Вологодской области сельского хозяйства. Об этом рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
В частности, по его словам, на Вологодчине в настоящее время недостаточно развито выращивание овощей закрытого грунта, - сообщает портал GorodVo. Для решения этой проблемы можно привлекать инвесторов из других регионов. Филимонов уточнил, что сейчас уже ведутся переговоры с инвесторами, которые готовы вкладывать средства в агропромышленный комплекс региона.
«В тепличное хозяйство нужно затаскивать крупный бизнес из Москвы, Московской области, с юга России, что мы и собираемся делать. Ко мне приходят крупные инвесторы, которые готовы вкладывать в аграрно-промышленный комплекс Вологодской области, и мы уже выходим на подготовку к подписанию таких соглашений. Первый заместитель губернатора Юрий Умеренко и департамент сельского хозяйства уже занимаются выделением земельных участков под реализацию этих проектов и строительство новых мощностей», — пояснил врио губернатора.