Вологодским сельским хозяйством готовы заняться московские компании

Московские компании готовы заняться развитием в Вологодской области сельского хозяйства. Об этом рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В частности, по его словам, на Вологодчине в настоящее время недостаточно развито выращивание овощей закрытого грунта, - сообщает портал GorodVo. Для решения этой проблемы можно привлекать инвесторов из других регионов. Филимонов уточнил, что сейчас уже ведутся переговоры с инвесторами, которые готовы вкладывать средства в агропромышленный комплекс региона.