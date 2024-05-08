В Вологде женщина – инвалид по зрению упала в траншею без ограждения

В Вологде будут судить частного предпринимателя, которого считают виновным в причинении тяжкого вреда здоровью женщине – инвалиду по зрению.

Как уточнили в областной прокуратуре, 19 сентября прошлого года предприниматель ремонтировал тепловые сети на улице Можайского и в нарушение правил безопасности не установил вдоль выкопанной траншеи ограждение.

«В период, когда ограждение отсутствовало, женщина - инвалид по зрению, передвигавшаяся при помощи собаки-поводыря, упала в траншею, в результате чего получила повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», - пояснили в надзорном ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Во время следствия предприниматель уже выплатил потерпевшей 700 тысяч рублей морального вреда и 20 тысяч рублей, потраченные на лечение.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит городской суд Вологды.