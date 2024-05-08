В Вологодской области растет число жалоб дачников на энергетические компании

ПАО «Россети Северо-запад» и АО «Вологдаоблэнерго» выплатят в общей сумме штраф в размере более 1 млн рублей за нарушение сроков технологического присоединения дачных домов к электроэнергии.

«Два штрафа по 300 тысяч рублей получило ПАО «Россети Северо-Запад» за неподключение в срок жилых домов в поселке Сосновка. Три штрафа по 50 тысяч рублей были наложены на эту же сетевую компанию за затягивание сроков подключения садовых и дачных домов в поселках Семенково, Кубенское и Надеево», - уточнили в антимонопольном ведомстве.

В свою очередь АО «Вологдаоблэнерго» выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Эта компания нарушила сроки подключения электросетей к дачному дому в СНТ «Троллейбус» Вологды.

В УФАС Вологодской области уточнили, что сезонный рост жалоб дачников на энергетиков связан с началом весенне-летнего строительства.