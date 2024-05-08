В Вологде начали готовить площадку для строительства футбольного манежа

В Вологде на улице Ильюшина строители начали готовить площадку для возведения крытого футбольного манежа. Строительством спортивного объекта занимается компания «Вологдагражданстрой».

Как рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев, в течение лета подрядчик выполнит устройство фундамента, подведет коммуникации и уже в августе начнет возводить металлический каркас.

«Здание вместит футбольное поле размером 70 на 32 метра с искусственным покрытием. Будут оборудованы раздевалки, тренерские и санузлы, смонтировано видеонаблюдение. Выполним и благоустройство территории», - уточнил Андрей Накрошаев.

Стоимость объекта, напомним, составляет 405 млн рублей.