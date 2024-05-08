Вологодский «Олимп» не смог переиграть «Фанком» в ¼ финала «Золотого кольца»

[ Спорт ]

Вологодский «Олимп» сыграл вничью 1:1 с кировским «Фанкомом» в первом матче 1/4 финала кубка 3-го дивизиона зоны «Золотое кольцо».

Вологжане пропустили первыми на 79-й минуте матча. Но оставшегося времени хозяевам хватило, чтобы отыграться. На 90-й минуте пенальти реализовал Андрей Шумарин, восстановив паритет в матче.

ФК «Череповец», проводивший свой первый официальный матч сезона, на выезде встречался с СК «Тверь». Череповчане открыли счёт уже на 16-й минуте встречи, отличился капитан команды Антон Балашов. Минимальное преимущество «желто-черных» сохранялось до 80-й минуты, когда тверяне сравняли счёт, а уже в компенсированное время победу хозяевам принес Никита Бедрийчук. Череповчане начинают сезон с поражения 1:2.

Ответные игры 1/4 финала кубка пройдут 15 мая в Кирове и Череповце.

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