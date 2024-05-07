Главный тренер «Северстали» в списке номинантов на приз «Лучшего тренера КХЛ»

[ Спорт ]

Континентальная хоккейная лига на своем сайте представила ТОП-3 кандидатов на приз в номинации «Лучший тренер» по итогам сезона 2023/24. В списке кандидатов два главных тренера команд-финалистов Кубка Гагарина - Игорь Никитин (ярославский «Локомотив») и Андрей Разин («Металлург» (Магнитогорск). Также в список вошел главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев.

В свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера Андрей Козырев вместе с «Северсталью» вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции, одержав 35 побед в 70 матчах. Игрок команды Кирилл Пилипенко побил клубные бомбардирский и снайперский рекорды, набрав 69 очков за сезон, забросив 36 шайб.
Имя лучшего тренера 2023/24 назовут на закрытии сезона 13 мая.

Теги:
хоккей ХК «Северсталь»
 

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