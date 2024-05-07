Мошенники придумали легкий способ отъема денег у вологжан

В Вологодской области мошенники стали использовать поддельные QR-коды для отъема денег у граждан. Для этого они наклеивают на оригинальный QR-код поддельный и деньги в итоге уходят не на оплату товара, а на счета жуликов. Как рассказали в правительстве региона, поддельные QR-коды можно встретить как на досках объявлений или дверях подъездов, так и в ресторанах, и в магазинах.

«При сканировании поддельного QR-кода откроется сайт, якобы предоставляющий какие-либо услуги, но на самом деле созданный для взлома банковских карт и счетов. Таким образом, мошенники могут получить доступ к вашим денежным средствам и личным данным. QR-код может служить не только ссылкой на сайт, но и командой для выполнения определенных действий на вашем устройстве», - рассказал заместитель начальника департамента цифрового развития Вологодской области Дмитрий Айвазян.

Также мошенники подделывают с использованием QR-кода квитанции для оплаты услуг ЖКХ, формы для сборов управляющих компаний и многие другие услуги.

Чтобы избежать случаев мошенничества, в региональном правительстве рекомендуют не пользоваться QR-кодами из подозрительных источников и обращать внимание на ссылки при сканировании кода.