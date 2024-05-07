Почти у 40% клещей обнаружен возбудитель боррелиоза

В Вологодской области за первую неделю мая наблюдался резкий рост пострадавших от укусов клещей. Если до майских праздников в регионе было зафиксировано 843 случая нападения клещей, то за последнюю неделю количество пострадавших увеличилось на 1345 человек. Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до 2188 человек, из которых 603 ребенка.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, лаборатории ведомства провели исследования 1230 клещей и у 465 из них, что составляет 38% от общего количества исследованных, обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Еще у двух клещей обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. Фиксируются несколько случаев обнаружения моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

Специалисты напоминают, что вакцинация позволяет свести к минимуму вероятность заражения клещевым энцефалитом.