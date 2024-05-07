Ремонт автомобильной дороги в Сокольском округе обойдется бюджет в 319 млн рублей

[ Общество ]

В Сокольском округе будет отремонтирован участок дороги Сокол-Обросово протяженностью в 7,43 км.

Аукцион по выбору подрядчика для ремонта дороги объявлен казенным учреждением Вологодской области «Управление автомобильных дорог». Как сообщает сайт RosTender.info, заявки по поиску подрядчика принимаются до 23 мая. Начальная цена контракта – 319 млн рублей. Финансировать работы будет региональный бюджет.  

«Двухполосная автомобильная дорога с асфальтобетонным видом покрытия и капитальным типом дорожной одежды относится к IV технической категории. Расчетная скорость движения 80 км/ч», - говорится в конкурсной документации.

Согласно условиям контракта, завершить работы подрядчик должен 28 августа 2026 года.

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