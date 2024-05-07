Вологодская мастер спорта по пауэрлифтингу поборется за звание «Богиня свиданий»

Мастер спорта по пауэрлифтингу из Вологды Людмила Кащеева примет участие в дейтинг-реалити «Богиня свиданий», которое выходит на телеканале «Суббота».

В реалити три девушки устраивают свидания мечты потенциальному жениху, но только одна из них может удостоиться звания «Богини свиданий». Оценивают встречи блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

В новом выпуске за сердце жениха будет бороться 32-летняя Людмила Кощеева из Вологды. Девушка - мастер спорта по пауэрлифтингу и фитнес-блогер. Ей предстоит организовать запоминающееся свидание для героя выпуска. Если у Людмилы получится очаровать потенциального жениха, то она получит от него ответное приглашение на свидание и победит в шоу.

«Для меня непривычно, что в нашем проекте девушки борются за парня, но я тоже люблю делать сюрпризы для молодых людей. Когда я в отношениях, то стараюсь устраивать свидания с походами в спа, красивыми ужинами, отелями, поездками, походами на каток. Я достаточно романтичная натура, поэтому мне это легко дается», - говорит фитнес-блогер Ида Галич.

Шоу выйдет на телеканале «Суббота» 7 мая в 21.00.