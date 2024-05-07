Чиновники Вологды «стали» инвалидами и прогулялись по центру города

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев вместе с коллегами из городской администрации, а также депутатами Законодательного собрания, проехал по центру Вологды в инвалидной коляске, а также прогулялся пешком с завязанными глазами.

Чиновники, по всей видимости, проверяли на собственном опыте доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Какие выводы сделаны из этого эксперимента, Андрей Накрошаев пока не уточнил, но совершенно очевидно, что пройтись по булыжникам Каменного моста даже человеку без ограничений по здоровью довольно сложно, не говоря о том, что для колясочника или незрячего человека преодолеть несколько метров булыжной мостовой практически невозможно.

Сообщается, что эксперимент привлек большое количество горожан, которые подумали, что снимали какой-то фильм.