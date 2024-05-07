Чиновники Вологды «стали» инвалидами и прогулялись по центру города

[ Общество ]

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев вместе с коллегами из городской администрации, а также депутатами Законодательного собрания, проехал по центру Вологды в инвалидной коляске, а также прогулялся пешком с завязанными глазами.

Чиновники, по всей видимости, проверяли на собственном опыте доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Какие выводы сделаны из этого эксперимента, Андрей Накрошаев пока не уточнил, но совершенно очевидно, что пройтись по булыжникам Каменного моста даже человеку без ограничений по здоровью довольно сложно, не говоря о том, что для колясочника или незрячего человека преодолеть несколько метров булыжной мостовой практически невозможно.

Сообщается, что эксперимент привлек большое количество горожан, которые подумали, что снимали какой-то фильм.

Теги:
инвалиды доступность Андрей Накрошаев
 

Последние новости

Вологодская мастер спорта по пауэрлифтингу поборется за звание «Богиня свиданий»
Чиновники Вологды «стали» инвалидами и прогулялись по центру города
В Вологде начали убирать незаконно установленные гаражи
Труп мужчины обнаружили после тушения пожара в Вытегре
Четверо вологодских школьников победили во Всероссийской олимпиаде
Этим летом в Череповце снова пройдет фестиваль сапсёрфинга
Прокуратура проводит проверку по факту схода полувагонов с рельсов в Череповце
Череповчанин Антон Локтионов взял серебро первенства СЗФО по дзюдо
32 проекта по развитию сельских территорий Вологодчина направила в Минсельхоз
Движение через железнодорожный переезд станции Дикая сегодня ограничат