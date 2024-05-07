В Вологде начали убирать незаконно установленные гаражи

[ Общество ]

В областном центре начали убирать незаконно установленные гаражи. По сообщению портала Вологда.рф, металлические конструкции начнут сносить у детских садов, школ, а также в охранных зонах инженерных коммуникаций – везде, где они мешают благоустройству.

В Службе городского хозяйства уточняют, что в настоящее время уже вывезены гаражи около дома №37 по Техническому переулку. Также в ближайшее время будут убраны гаражи на улице Угловая и несколько гаражей, расположенные около наркологического диспансера на Московском шоссе.

Помимо этого, от гаражей освободят участок территории на Пошехонском шоссе. Где во дворах домов №22 и №24 запланировано благоустройство территории.

«Распоряжения о сносе размещаются на официальном сайте администрации Вологды. После публикации документов у собственников гаражных боксов будет 30 дней для самостоятельного сноса конструкций», - говорится в сообщении портала.

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