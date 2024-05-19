Труп мужчины обнаружили после тушения пожара в Вытегре

[ Происшествия ]

Возгорание произошло сегодня, 7 мая, после полуночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. Огнеборцы выехали на тушение двухквартирного одноэтажного деревянного дома №13 на улице Урицкого в Вытегре.

67-летняя женщина, проживающая в одной из квартир, вместе с дочерью и внучкой  самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия пожарных. Хозяину горевшей квартиры – мужчине 46 лет – помогли выбраться очевидцы.

Пожар удалось ликвидировать на площади 70 квадратных метров. В квартире обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливают.

Наиболее вероятной причиной возгорания специалисты считают неосторожность при курении.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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