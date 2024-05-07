Четверо вологодских школьников победили во Всероссийской олимпиаде

Четверо старшеклассников из Вологодской области стали победителями Всероссийской олимпиады школьников, итоги которой подведены экспертами.

«Финал олимпиады проходил в 14 регионах страны. Вологодскую область представляли 36 старшеклассников из Вологды, Череповца, Череповецкого района, Междуреченского и Сямженского округов. Они приняли участие в состязаниях по 24 учебным предметам. В результате четыре вологжанина стали победителями, еще 16 - призерами», - рассказала руководитель департамента информационной политики правительства Вологодской области Валерия Решетникова.

Дипломы победителей Всероссийской олимпиады школьников вручены

- Виктории Серовой - выпускнице общеобразовательного лицея «АМТЭК» (литература)

- Матвею Зенкову – выпускнику Вологодского многопрофильного лицея (физика)

- Полине Косаревой – девятиклассница череповецкой школы №24 (обществознание)

- Анне Овечкиной - выпускнице Вологодского многопрофильного лицея (русский язык)

Все победители смогут поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Также трое вологжан завоевали дипломы призеров по географии, двое — по биологии, по одному человеку стали призерами по истории, искусству, праву, химии, экологии, физической культуре, математике, русскому, немецкому, английскому языкам и – впервые - по китайскому языку.

Как напомнили в региональном правительстве, в Вологодской области с этого года увеличены призовые выплаты победителям и призерам Всероссийских олимпиад школьников, а также учителям, которые их подготовили. В частности, по 500 тысяч рублей получат победители заключительного этапа и их наставники, по 300 тысяч рублей - призеры олимпиады и их наставники.