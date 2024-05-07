Этим летом в Череповце снова пройдет фестиваль сапсёрфинга

[ Общество ]

В третий раз в Череповце пройдет САП-фестиваль. Мероприятие состоится 30 июня в акватории реки Шексны напротив Александровской набережной. Об этом сообщил мэр города металлургов Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В этом году организаторы ждут рекордное число зрителей и участников. В 2023 году фестиваль посетили 27 тысяч жителей и гостей города.

Традиционно в рамках САП-фестиваль пройдет конкурс костюмов на массовом заплыве. У желающих поучаствовать есть еще полтора месяца для реализации самых смелых и креативных идей.

«Регистрация участников скоро начнется, а зрителей просто приглашаем прийти и насладиться водным шоу и новыми развлекательными программами, которые организаторы уже готовят для вас. Возрастных ограничений для зрителей нет», - отметил Вадим Германов.

Теги:
сапсерфинг фестиваль костюмы
Фото: Вадим Германов
 

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