Этим летом в Череповце снова пройдет фестиваль сапсёрфинга

В третий раз в Череповце пройдет САП-фестиваль. Мероприятие состоится 30 июня в акватории реки Шексны напротив Александровской набережной. Об этом сообщил мэр города металлургов Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В этом году организаторы ждут рекордное число зрителей и участников. В 2023 году фестиваль посетили 27 тысяч жителей и гостей города.

Традиционно в рамках САП-фестиваль пройдет конкурс костюмов на массовом заплыве. У желающих поучаствовать есть еще полтора месяца для реализации самых смелых и креативных идей.