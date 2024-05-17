Прокуратура проводит проверку по факту схода полувагонов с рельсов в Череповце

[ Общество ]

Вологодская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода полувагонов с рельсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вчера, 6 мая, около 17:30 на подъездных путях ПАО «Северсталь» станции Череповец-2. Три полувагона с углем сошли с рельсов. Пострадавших нет. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования.

Теги:
прокуратура «Северсталь» вагоны
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
 

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